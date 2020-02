Ibovespa cai mais de 4% na volta do carnaval com coronavírus e Bolsonaro; dólar vai a R$ 4,41

Mercado opera com forte baixa nesta quarta diante do noticiário sobre a doença que se espalha pelo mundo e a instabilidade política no Brasil edit

247 com Infomoney - O Ibovespa opera em queda forte nesta quarta-feira (26) confirmando o movimento dos ADRs (na prática, as ações de empresas brasileiras negociadas nas bolsas dos Estados Unidos) durante o feriado de Carnaval. Às 13h05 (horário de Brasília), o Ibovespa caía 3,95%, aos 109.189 pontos. Enquanto isso, o dólar futuro com vencimento em março avançava 0,55%, a R$ 4,4165, enquanto o dólar à vista registrava alta de 0,40%, a R$ 4,409 na compra e R$ 4,411 na venda.

Ao noticiário relativo à proliferação global do coronavirus somou-se nesta quarta, quando os mercados brasileiros voltaram a operar depois do Carnaval, a forte instabilidade político-institucional do país.

O Dow Jones Brazil Titans 20 ADR, que compila o desempenho dos 20 ADRs brasileiros mais líquidos no mercado americano, teve queda de 4,81% na segunda-feira e baixa de 1,99% na terça, acumulando baixa de 6,71% em apenas duas sessões.