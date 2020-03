Ibovespa cai mais de 4% seguindo mercado internacional; dólar tem leve baixa

247 - O Ibovespa Futuro tem queda nesta quinta-feira (19) com os investidores acompanhando o pessimismo que toma conta de Wall Street em meio à pandemia de coronavírus. No mundo todo, o número de casos atingiu 220.691, com 8.957 mortes. Por outro lado, em Hubei, província chinesa que foi o epicentro da doença, nenhum novo caso de infecção por Covid-19 foi registrado ontem, pela primeira vez desde que a pandemia começou. A informação é do Portal Infomoney.

No Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) cortou a taxa de juros básica Selic em 0,5 ponto percentual para 3,75% ao ano. Os integrantes do comitê falaram em “cautela” e disseram que “neste momento [o Banco Central] vê como adequada a manutenção da taxa Selic em seu novo patamar”, o que foi visto como um corte “hawkish”.

Às 09h07 (horário de Brasília), o índice futuro do Ibovespa com vencimento em abril caía 4,65% a 65.000 pontos, enquanto o dólar futuro para abril subia 1,34%, a R$ 5,176, enquanto o dólar comercial registrava leve queda de 0,24%, a R$ 5,183 na compra e R$ 5,185 na venda.