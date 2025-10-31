TV 247 logo
      Ibovespa fecha acima dos 149 mil pontos pela 1ª vez

      Índice foi puxado pela Vale

      Uma pessoa observa tela com informações sobre as flutuações recentes dos índices de mercado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo- 5 de agosto de 2024 (Foto: REUTERS/Carla Carniel)

      SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou acima dos 149 mil pontos pela primeira vez nesta sexta-feira, renovando máximas em todos os pregões da semana e confirmando o terceiro ganho mensal, com a performance no dia apoiada principalmente nas ações da Vale, após resultado e com expectativas sobre dividendo extraordinário.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,51%, a 149.540,43 pontos, nova máxima de fechamento, completando oito pregões seguidos de alta. A última série de oito ganhos aconteceu em agosto de 2024. Uma sequência maior, apenas em julho do ano passado, com 11 altas.

      Na máxima do dia, o Ibovespa alcançou 149.635,9 pontos, novo pico intradia. Na mínima, registrou 148.773,79 pontos. Na semana, acumulou uma valorização de 2,3%, assegurando um avanço de 2,26% em outubro -- após alta de 3,40% em setembro e de 6,28% em agosto. Em 2025, sobe 24,32%.

      O volume financeiro na bolsa paulista somou R$23,57 bilhões nesta sexta-feira.

      Na visão do analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, o movimento reflete uma confiança na resiliência do mercado local, sustentado por lucros corporativos sólidos e por uma visão de que o ciclo de cortes de juros no Brasil e no mundo deve ganhar fôlego nos próximos meses.

      "Ainda assim, é um momento que exige atenção: quanto mais o índice se aproxima de patamares recordes, maior é a sensibilidade a revisões de expectativa e movimentos abruptos de correção", ponderou.

      Em meio a balanços corporativos, agentes financeiros também repercutiram dados mostrando que a taxa de desemprego no Brasil encerrou o terceiro trimestre em 5,6% e que a dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou setembro em 78,1%, contra 77,5% no mês anterior.

      A partir da próxima semana, a bolsa paulista amplia em 1h o horário de negociação, acompanhando o fim do horário de verão nos Estados Unidos, no dia 2 de novembro, na Alemanha e na Inglaterra, no dia 26 de outubro. Não haverá after-market para o mercado de ações, exceto em dia de vencimento de opções.

      DESTAQUES

      - VALE ON subiu 2,27%, após reportar lucro de US$2,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 11% ante o mesmo período do ano passado, com forte desempenho de vendas em todos os segmentos de negócio. O CFO afirmou que a mineradora considera provável anunciar em breve dividendos extraordinários. Na China, futuro do minério de ferro mais negociado caiu 0,56%.

      - PETROBRAS PN recuou 0,47%, em dia de variação modesta do petróleo no mercado externo, onde barril do Brent fechou com acréscimo de 0,11%. A companhia informou nesta sexta-feira que fará uma redução média de 1,7% nos contratos de gás natural acordados com as distribuidoras em relação ao trimestre anterior, a partir do início de novembro.

      - BANCO DO BRASIL ON avançou 1,25%, reforçando o suporte positivo ao Ibovespa, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,38%, SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 1,73% e BRADESCO PN ganhou 0,33%. BTG PACTUAL UNIT fechou com declínio de 0,61%.

      - MARCOPOLO PN caiu 10,54%, maior queda diária desde novembro de 2022, após mostrar Ebitda de R$419,8 milhões no terceiro trimestre, queda de 9,9% ano a ano, com analistas chamando a atenção para a receita abaixo do esperado. "Acreditamos que pode ser prudente aguardar antes de aumentar a exposição à ação", afirmaram analistas do Itaú BBA.

      - TELEFÔNICA BRASIL ON recuou 5,99%, em meio à repercussão do lucro de R$1,9 bilhão no terceiro trimestre, alta de 13,3% ano a ano. O CEO afirmou que a empresa, que opera sob a marca Vivo, poderá eventualmente analisar a aquisição de uma operadora de fibra dentro de sua estratégia de expandir sua base de banda larga fixa no país.

      - MULTIPLAN ON perdeu 1,33%, após mostrar queda de 20,9% no lucro do terceiro trimestre, para R$221,14 milhões, em desempenho afetado "principalmente por maiores despesas financeiras", segundo a companhia. O Ebitda somou R$435,6 milhões, alta 8,6% na comparação anual.

      - GERDAU PN subiu 1,18%, tendo no radar balanço do terceiro trimestre, com lucro ajustado de R$1,1 bilhão, uma queda de quase 24% sobre um ano antes. A Gerdau ainda anunciou recompra de títulos de dívida e dividendos. O CEO afirmou que a companhia vê um cenário incerto para o Brasil em 2026 no setor, mas que está otimista sobre medidas comerciais do governo.

      - YDUQS ON avançou 8,39%, favorecida pelo alívio nas taxas dos DIs, com a rival COGNA ON encerrando com acréscimo de 2,75%.

      - VULCABRAS ON, que não faz parte do Ibovespa, valorizou-se 4,34%, no primeiro pregão após mostrar aumento de 11,6% no lucro recorrente do terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$163 milhões. O conselho de administração da companhia também aprovou aumento de capital de até R$598 milhões.

      - AZUL PN, que não está no Ibovespa, subiu 2,7% após divulgar receita líquida total de R$1,83 bilhão e Ebitda ajustado de R$613,8 milhões em setembro. A companhia aérea também afirmou que encerrou o mês passado com caixa de R$796 milhões e contas a receber de R$2,65 bilhões.

      (Por Paula Arend Laier; Edição de Igor Sodré)

