Ibovespa fecha acima dos 149 mil pontos pela 1ª vez

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou acima dos 149 mil pontos pela primeira vez nesta sexta-feira, renovando máximas em todos os pregões da semana e confirmando o terceiro ganho mensal, com a performance no dia apoiada principalmente nas ações da Vale, após resultado e com expectativas sobre dividendo extraordinário.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa avançou 0,51%, a 149.540,43 pontos, nova máxima de fechamento, completando oito pregões seguidos de alta. A última série de oito ganhos aconteceu em agosto de 2024. Uma sequência maior, apenas em julho do ano passado, com 11 altas.

Na máxima do dia, o Ibovespa alcançou 149.635,9 pontos, novo pico intradia. Na mínima, registrou 148.773,79 pontos. Na semana, acumulou uma valorização de 2,3%, assegurando um avanço de 2,26% em outubro -- após alta de 3,40% em setembro e de 6,28% em agosto. Em 2025, sobe 24,32%.

O volume financeiro na bolsa paulista somou R$23,57 bilhões nesta sexta-feira.

Na visão do analista Sidney Lima, da Ouro Preto Investimentos, o movimento reflete uma confiança na resiliência do mercado local, sustentado por lucros corporativos sólidos e por uma visão de que o ciclo de cortes de juros no Brasil e no mundo deve ganhar fôlego nos próximos meses.

"Ainda assim, é um momento que exige atenção: quanto mais o índice se aproxima de patamares recordes, maior é a sensibilidade a revisões de expectativa e movimentos abruptos de correção", ponderou.

Em meio a balanços corporativos, agentes financeiros também repercutiram dados mostrando que a taxa de desemprego no Brasil encerrou o terceiro trimestre em 5,6% e que a dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou setembro em 78,1%, contra 77,5% no mês anterior.

A partir da próxima semana, a bolsa paulista amplia em 1h o horário de negociação, acompanhando o fim do horário de verão nos Estados Unidos, no dia 2 de novembro, na Alemanha e na Inglaterra, no dia 26 de outubro. Não haverá after-market para o mercado de ações, exceto em dia de vencimento de opções.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 2,27%, após reportar lucro de US$2,7 bilhões no terceiro trimestre, alta de 11% ante o mesmo período do ano passado, com forte desempenho de vendas em todos os segmentos de negócio. O CFO afirmou que a mineradora considera provável anunciar em breve dividendos extraordinários. Na China, futuro do minério de ferro mais negociado caiu 0,56%.

- PETROBRAS PN recuou 0,47%, em dia de variação modesta do petróleo no mercado externo, onde barril do Brent fechou com acréscimo de 0,11%. A companhia informou nesta sexta-feira que fará uma redução média de 1,7% nos contratos de gás natural acordados com as distribuidoras em relação ao trimestre anterior, a partir do início de novembro.

- BANCO DO BRASIL ON avançou 1,25%, reforçando o suporte positivo ao Ibovespa, enquanto ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,38%, SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 1,73% e BRADESCO PN ganhou 0,33%. BTG PACTUAL UNIT fechou com declínio de 0,61%.

- MARCOPOLO PN caiu 10,54%, maior queda diária desde novembro de 2022, após mostrar Ebitda de R$419,8 milhões no terceiro trimestre, queda de 9,9% ano a ano, com analistas chamando a atenção para a receita abaixo do esperado. "Acreditamos que pode ser prudente aguardar antes de aumentar a exposição à ação", afirmaram analistas do Itaú BBA.

- TELEFÔNICA BRASIL ON recuou 5,99%, em meio à repercussão do lucro de R$1,9 bilhão no terceiro trimestre, alta de 13,3% ano a ano. O CEO afirmou que a empresa, que opera sob a marca Vivo, poderá eventualmente analisar a aquisição de uma operadora de fibra dentro de sua estratégia de expandir sua base de banda larga fixa no país.

- MULTIPLAN ON perdeu 1,33%, após mostrar queda de 20,9% no lucro do terceiro trimestre, para R$221,14 milhões, em desempenho afetado "principalmente por maiores despesas financeiras", segundo a companhia. O Ebitda somou R$435,6 milhões, alta 8,6% na comparação anual.

- GERDAU PN subiu 1,18%, tendo no radar balanço do terceiro trimestre, com lucro ajustado de R$1,1 bilhão, uma queda de quase 24% sobre um ano antes. A Gerdau ainda anunciou recompra de títulos de dívida e dividendos. O CEO afirmou que a companhia vê um cenário incerto para o Brasil em 2026 no setor, mas que está otimista sobre medidas comerciais do governo.

- YDUQS ON avançou 8,39%, favorecida pelo alívio nas taxas dos DIs, com a rival COGNA ON encerrando com acréscimo de 2,75%.

- VULCABRAS ON, que não faz parte do Ibovespa, valorizou-se 4,34%, no primeiro pregão após mostrar aumento de 11,6% no lucro recorrente do terceiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado, para R$163 milhões. O conselho de administração da companhia também aprovou aumento de capital de até R$598 milhões.

- AZUL PN, que não está no Ibovespa, subiu 2,7% após divulgar receita líquida total de R$1,83 bilhão e Ebitda ajustado de R$613,8 milhões em setembro. A companhia aérea também afirmou que encerrou o mês passado com caixa de R$796 milhões e contas a receber de R$2,65 bilhões.

(Por Paula Arend Laier; Edição de Igor Sodré)