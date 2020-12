Ibovespa fecha em alta de 1,3%, zera perdas no ano e dólar cai a R$ 5,09

Infomoney - O Ibovespa fechou em alta nesta terça-feira (15) e zerou as perdas no ano. Aos 116.148 mil pontos, o principal índice acionário da B3 está agora 0,43% acima dos 115.645 pontos, nível em que o benchmark encerrou 2019.

Hoje, o ânimo nos mercados veio da apresentação do pacote de estímulos de US$ 748 bilhões nos Estados Unidos. A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, convidou líderes do Congresso como o Mitch McConnell, líder da maioria republicana no Senado, para discutir o financiamento do governo e esse novo programa.

Por aqui, puxaram o índice as ações da Vale (VALE3), que avançaram perto de 1,2%, e de bancos. Apresentaram ganhos entre 0,9% e 1,3% os gigantes Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC3; BBDC4) e Itaú Unibanco (ITUB4). Juntas, as ações dessas quatro empresas respondem por 29% da composição da carteira teórica do Ibovespa.

No caso da mineradora, a alta de hoje representou uma recuperação depois dos papéis se desvalorizarem na véspera junto com as ações de siderúrgicas em meio a notícia de que a China iria investigar a disparada nos preços do minério de ferro na última sexta-feira (11). Para mais destaques de ações clique aqui.

Hoje, no entanto, dados da consultoria Mysteeel revelaram que os embarques de minério da Austrália e do Brasil recuaram pela segunda semana consecutiva em 1 milhão de toneladas, o que sustentou receios acerca da oferta da commodity em um momento de retomada da economia global. Como resultado, o contrato futuro do minério na Bolsa de Dalian subiu 1,48% a 994 iuanes (equivalente a US$ 151,88) a tonelada.

Já no radar macroeconômico, os investidores interpretam a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que destacou a natureza conjuntural dos choques inflacionários, mas segue com a mensagem de que a Selic em 2% ao ano não necessariamente se manterá por muito tempo.

Na ata, o BC reiterou a mensagem mais hawkish – favorável a apertos monetários – do comunicado e ponderou, quanto à atividade econômica no país, que os riscos associados à evolução da pandemia podem implicar um cenário doméstico caracterizado por uma retomada ainda mais gradual.

Sobre os estímulos nos EUA, o número do novo programa está abaixo dos US$ 908 bilhões, mas é um pacote que trata de questões consensuais entre democratas e republicanos como os benefícios a desempregados e empréstimos a pequenos negócios.

Uma proposta separada com mais US$ 160 bilhões pode ser apresentada nas próximas semanas e envolveria a ajuda a governos estaduais e as proteções de responsabilidade legal de empresas, mas a prioridade atualmente é aquele primeiro projeto para o qual existe um acordo maior.

Com isso, o Ibovespa teve alta de 1,34%, aos 116.148 pontos com volume financeiro negociado de R$ 27,2 bilhões. Desde a mínima de fechamento do ano, de 63.569 pontos no dia 23 de março, até o fechamento desta sessão, o índice subiu 82,71%.

Enquanto isso, o dólar comercial caiu 0,66% a R$ 5,0879 na compra e a R$ 5,0889 na venda influenciado pelo tom Ata do Copom. O dólar futuro com vencimento em janeiro de 2021 registra queda de 0,63%, a R$ 5,087 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 caiu nove pontos-base a 2,94%, o DI para janeiro de 2023 teve queda de 10 pontos-base a 4,27%, o DI para janeiro de 2025 recuou 12 pontos-base a 5,83% e o DI para janeiro de 2027 registrou variação negativa de 14 pontos-base a 6,68%.

A baixa nas cotações dos DIs se acentuou após o Tesouro Nacional reduzir o lote de NTN-B com vencimento em 2023 ofertado em leilão na última operação do tipo no ano. O Tesouro informou que agora consegue honrar vencimentos da dívida até abril de 2021.

Voltando aos EUA, o país teve recorde de novos casos de coronavírus no dia 11, com 280.514 no total. O recorde de mortes ocorreu no dia 9 (3.157).

A primeira dose da vacina foi aplicada na cidade de Nova York na segunda-feira. Mas, no mesmo dia, o prefeito, Bill de Blasio, afirmou que a cidade pode passar por um “shutdown” total em breve, pressionando os índices Dow e S&P 500. Ainda no campo da imunização, espera-se que a Food and Drug Administration publique ainda nesta semana sua avaliação sobre o produto desenvolvido pela Moderna.

Na Europa, o vírus continua a preocupar. No domingo (13), a Alemanha anunciou um lockdown total durante o período do Natal, em resposta ao aumento de novos casos de covid e mortes pela doença, que bateram recordes na semana passada. O lockdown entra em vigor na quarta (16).

O governo determinou que alemães poderão se reunir em, no máximo, cinco pessoas, vindas de até dois lares. A exceção será apenas para os feriados de Natal, entre 24 e 26 de dezembro, mas não durante a véspera do Ano Novo ou durante o dia do Ano Novo.

O mercado também acompanha as negociações em torno do acordo comercial pós-Brexit. Na segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que houve algum “movimento” em torno de pontos centrais.

Já na China, os mercados tiveram leves baixas, com investidores atentos à alta de casos de coronavírus na Europa e nos EUA: na agenda econômica do gigante asiático, por sua vez, a produção industrial cresceu 7% em novembro na comparação com o mesmo mês do ano anterior, em linha com expectativas da agência internacional de notícias Reuters. As vendas no atacado cresceram 5% na mesma comparação, abaixo da expectativa de 5,2%.

