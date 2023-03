Ibovespa recua com Credit Suisse reavivando preocupações sobre crise bancária

Apoie o 247

Reuters - O Ibovespa trabalhava abaixo dos 102 mil pontos nesta quarta-feira, conforme temores de uma crise bancária nos Estados Unidos e Europa voltaram a minar a confiança de investidores, enquanto as ações do Credit Suisse despencavam, após o maior acionista do banco suíço afirmar que não pode elevar sua participação na instituição por questões regulatórias.

Às 10:43, o Ibovespa caía 1,29%, a 101.608,41 pontos. No pior momento, chegou a 100.959,97 pontos, em sessão também marcada pelo vencimento de opções sobre o índice. O volume financeiro somava 3,2 bilhões de reais.

A ação do Credit Suisse afundava cerca de 30% nesta quarta-feira, renovando mínimas históricas, depois que seu maior investidor afirmou que não poderia fornecer ao banco suíço mais assistência financeira por questões regulatórias. O segundo maior banco da Suíça vem tentando se recuperar de uma série de escândalos que minaram a confiança de investidores e clientes.

O tombo das ações pressionava os mercados de forma geral, uma vez que reacende parte do nervosismo entre os investidores sobre a resiliência do sistema bancário global após o colapso do norte-americano Silicon Valley Bank na semana passada.

Em Wall Street, o S&P 500 recuava 1,2%, com dados de vendas no varejo e preços ao produtos também ocupando a atenção enquanto agentes financeiros ajustam suas apostas para a decisão de juros do banco central norte-americano na próxima semana. A aposta de que o Federal Reserve pudesse acelerar o ritmo de alta enfraqueceu, com alguns já nem esperando qualquer movimento.

"No Brasil, o sentimento do mercado não deve conseguir fugir da piora externa, mas alguns sinais positivos em âmbito local podem limitar as perdas", avaliou a equipe da Guide Investimentos em nota a clientes, referindo-se particularmente à nova regra fiscal que é esperada para os próximos dias.

Na véspera, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que a reunião da Junta Orçamentária deve ocorrer ainda nesta semana para iniciar a análise de proposta do governo para o novo arcabouço fiscal.

DESTAQUES

- BRADESCO PN caía 2,1%, a 13,06 reais, e ITAÚ UNIBANCO PN perdia 1,65%, a 23,31 reais, sofrendo com a aversão a risco nos mercados, enquanto BANCO DO BRASIL ON recuava 1,17%, a 37,07 reais.

- LOCALIZA ON desabava 4,28%, a 50,26 reais, tendo renovado uma mínima intradia desde janeiro de 2022 a 47,6 reais no pior momento. A maior empresa de aluguel de carros e gestão de frotas do país reportou, em termos ajustados, queda de 12,5% no lucro líquido do quarto trimestre, a 637,7 milhões de reais, e também um forte crescimento na alavancagem.

- CVC BRASIL ON perdia 3,98%, a 3,14 reais, distanciando-se da mínima, quando chegou a 2,99 reais, um dia após o balanço do quarto trimestre mostrar prejuízo de 96,8 milhões de reais, embora com alta de 13,5% nas reservas confirmadas e avanço de 7,2% nas reservas consumidas. O resultado financeiro ficou negativo em 111,6 milhões de reais.

- MÉLIUZ ON avançava 4,44%, a 0,94 real, tendo como pano de fundo um prejuízo menor no quarto trimestre, de 5,4 milhões de reais. Na base que desconsidera a fintech Bankly, a empresa teve lucro de 2,8 milhões.

- PETROBRAS PN caía 1,6%, a 23,38 reais, na esteira do forte recuo dos preços do petróleo no exterior, com o Brent, usado como referência pela companhia, caindo 4,18%, a 74,21 dólares o barril.

- VALE ON recuava 2,11%, a 82,21 reais, também afetada pelo ambiente de maior aversão a risco nos mercados, enquanto o contrato futuro de minério de ferro mais negociado na Dalian Commodity Exchange, na China, terminou as negociações diurnas estável em 926,50 iuans, perto do recorde do contrato de 936 iuans.

- EMBRAER ON valorizava-se 0,31%, a 19,59 reais. Analistas do UBS BB elevaram o preço-alvo dos ADRs da companhia para 18,5 dólares, de 14 dólares anteriormente, bem como reiteraram recomendação de "compra" para os papéis, avaliando que o "momentum" positivo da companhia deve continuar.

