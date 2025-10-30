TV 247 logo
      Ibovespa tem alta discreta, mas assegura novas máximas

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,14%, a 148.836,98 pontos

      Uma pessoa observa tela com informações sobre as flutuações recentes dos índices de mercado na Bolsa de Valores B3, em São Paulo- 5 de agosto de 2024 (Foto: REUTERS/Carla Carniel)

      (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma valorização modesta nesta quinta-feira, mas a sétima alta consecutiva renovou máximas históricas, com Ambev entre os principais suportes, enquanto Bradesco figurou na ponta negativa.

      Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,14%, a 148.836,98 pontos, de acordo com dados preliminares, a caminho do terceiro ganho mensal seguido, com alta acumulada de 1,78% em outubro até o momento. Na máxima do dia, marcou 149.234,04. Na mínima, 147.546,46 pontos.

      O volume financeiro na bolsa paulista nesta quinta-feira somava R$18,9 bilhões antes dos ajustes finais.

