Ibovespa tem alta discreta, mas assegura novas máximas

(Reuters) - O Ibovespa fechou com uma valorização modesta nesta quinta-feira, mas a sétima alta consecutiva renovou máximas históricas, com Ambev entre os principais suportes, enquanto Bradesco figurou na ponta negativa.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,14%, a 148.836,98 pontos, de acordo com dados preliminares, a caminho do terceiro ganho mensal seguido, com alta acumulada de 1,78% em outubro até o momento. Na máxima do dia, marcou 149.234,04. Na mínima, 147.546,46 pontos.

O volume financeiro na bolsa paulista nesta quinta-feira somava R$18,9 bilhões antes dos ajustes finais.