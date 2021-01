Ibovespa tem maior queda desde 28 de outubro e fecha mês com desvalorização de 3,3%

Risco fiscal, problemas com a vacinação e ataque de pequenos especuladores em Wall Street marcaram início do ano edit

Por Ricardo Bonfim, do Infomoney - O ano de 2021 não começou fácil na Bolsa e o Ibovespa fechou janeiro com queda de 3,32% em relação ao fim de 2020. A sequência de seis baixas do dia 19 ao dia 27 somada às perdas do pregão desta sexta-feira (29) colocaram o benchmark de volta aos 115 mil pontos.

A derrocada da Bolsa começou com as preocupações a respeito do ambiente fiscal, que ganharam força com rumores de que o governo estaria avaliando extensão do auxílio emergencial diante da queda na popularidade do presidente Jair Bolsonaro.

Embora Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tenham alinhado o discurso nos últimos dias para reforçar o apoio ao teto de gastos, os temores fiscais não saíram do radar e ganharam novos componentes de incerteza por conta da dificuldade no programa de vacinação contra o coronavírus no Brasil, que adia os planos de uma volta à normalidade na economia, e a maior imprevisibilidade do cenário externo.

Hoje, investidores internacionais se mostraram decepcionados com a efetividade da vacina da Johnson & Johnson, o que se somando ao avanço do coronavírus no Brasil e à tensão em Wall Street por conta do efeito GameStop para criar um ambiente de muita aversão a risco.

A Johnson & Johnson anunciou nesta sexta-feira que sua vacina de dose única contra a Covid-19 foi 72% eficaz na prevenção da doença nos Estados Unidos e alcançou uma taxa um pouco menor, de 66%, globalmente em um teste mais amplo realizado em três continentes e com variantes múltiplas do vírus.

Embora o número esteja acima dos 50% que são o mínimo exigido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), investidores ficaram frustrados e voltam as atenções às mutações sofridas pelo vírus em diversos países.

Sobre o caso GameStop, a corretora online Robinhood, que foi alvo de críticas na véspera ao limitar as compras de ações alvos de aquisições coordenadas por usuários do Reddit à zeragem de posições, volta aos poucos a permitir compras nos papéis.

As ações da GameStop dispararam 67,87%. A preocupação dos analistas é de que a continuidade da alta provoque ainda mais perdas no caixa dos grandes fundos de investimento que estão vendidos no papel, e que precisarão vender outros ativos para levantar recursos depois dos prejuízos recentes. O movimento dos investidores de varejo também traz temores de que seja inflada uma bolha no mercado.

Por aqui, o aumento no número de casos de coronavírus e as dúvidas sobre a implementação de programas de vacinação prejudicaram o humor dos investidores. Ontem, o Brasil registrou 1.439 óbitos pela doença, o terceiro maior número desde o início da pandemia.

Ainda no radar, o Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas (CNTRC) informou a intenção de paralisar de forma parcial as atividades dos caminhoneiros ligados à entidade. A greve, que se iniciará no dia 1º de fevereiro, é resposta ao aumento realizado pela Petrobras (PETR3; PETR4) no preço do diesel. Mesmo durante a paralisação 30% dos trabalhadores continuarão em atividade.

Por outro lado, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Autônomos (Abrava), mudou de posição sobre a greve e o presidente da entidade, Wallace Landin, conhecido como “Chorão”, afirmou que não irá aderir à paralisação.

Por fim, a participação de Paulo Guedes, ministro da Economia, no Fórum Econômico Mundial foi cancelada em cima da hora, gerando todo tipo de rumores.

Com isso, o Ibovespa teve queda de 3,21%, a 115.067 pontos e volume financeiro negociado de R$ 34,07 bilhões. Essa foi a maior desvalorização do benchmark em um dia desde 28 de outubro, quando o Ibovespa registrou perdas de 4,25%. Na semana, o índice caiu 1,97%.

Enquanto isso, o dólar comercial subiu 0,71% a R$ 5,4735 na compra e a R$ 5,4745 na venda. No mês, a moeda dos EUA se apreciou em 5,51% ante o real. Na semana, ficou estável, com leve variação negativa de 0,08%. Já o dólar futuro com vencimento em fevereiro tem alta de 0,63%, a R$ 5,476 no after-market.

No mercado de juros futuros, o DI para janeiro de 2022 teve queda de três pontos-base a 3,30%, o DI para janeiro de 2023 caiu sete pontos-base a 4,83%, o DI para janeiro de 2025 recuou oito pontos-base a 6,34% e o DI para janeiro de 2025 registrou variação negativa de oito pontos-base a 7,01%.

Além do caso Reddit, os Estados Unidos também se voltaram ao pacote de estímulos de US$ 1,9 trilhão prometido pelo presidente Joe Biden. Surgem rumores de que o pacote poderia ser dividido em duas partes.

Também no radar, a farmacêutica Novavax afirmou que sua vacina contra Covid teve 89,3% de eficácia nos testes conduzidos no Reino Unido, e se mostrou quase igualmente eficaz no combate à nova cepa do coronavírus descoberta inicialmente no país.

As tensões entre a farmacêutica AstraZeneca e a União Europeia continuaram na quinta. O bloco alertou farmacêuticas que usaria todo o poder legal possível para evitar exportações, a não ser que as empresas se comprometessem a fornecer as vacinas acordadas.

Na quinta, a fabricante de carros Daimler reportou resultados e superou as expectativas para 2020, com lucro Ebitda em 6,6 bilhões de euros, frente a 5,25 bilhões previstos por analistas. A guidance (documento com previsões e projetos da empresa para o futuro) para 2021 da empresa também mantém um tom otimista.

Além disso, o CEO do Commerzbank, Manfred Knof, planeja cortar outros 10.000 empregos, e fechar centenas de filiais do banco alemão.

Atenção ainda para a divulgação de dados sobre a economia da zona do euro. E a economia francesa teve uma contração abaixo do esperado no quarto trimestre de 2020, apesar dos efeitos do segundo lockdown do país como medida de combate ao coronavírus. Segundo estatísticas divulgadas na manhã desta sexta, o Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre caiu 1,4%, frente previsão média de -4% de analistas ouvidos pela agência internacional de notícias Reuters.

Já as exportações robustas ajudaram a Alemanha a registrar crescimento de 0,1% no último trimestre do ano passado, evitando contração apesar de a segunda onda de coronavírus ter afetado o consumo na maior economia da Europa, disse a Agência Federal de Estatísticas.

As exportações de bens e a construção sustentaram a economia enquanto o novo lockdown no final do ano passado prejudicou o consumo privado, disse a agência. Pesquisa da Reuters apontava expectativa de estagnação no quarto trimestre.

Covid no Brasil

O consórcio de veículos de imprensa que sistematiza dados sobre Covid coletados por secretarias estaduais de Saúde no Brasil divulgou, às 20h de quinta (28), o avanço da pandemia em 24 h no país.

A média móvel de casos confirmados em 7 dias foi de 51.570, queda de 5% frente ao período encerrado 14 dias antes. Há 20 dias o número de novos casos está acima da marca de 50 mil. Em apenas um dia foram registrados 60.301 casos.

A média móvel de mortes em 7 dias foi de 1.064, alta de 10% frente ao patamar registrado 14 dias antes, e o maior patamar desde 4 de agosto. Em apenas um dia foram registradas 1.439 mortes, o terceiro maior registro desde o início da pandemia.

O governo dos Estados Unidos anunciou na quinta o envio de ajuda ao Amazonas para lidar com o colapso hospitalar gerado pela pandemia de Covid, e pelo rápido aumento de casos. Em nota, a embaixada do país no Brasil afirmou que uma iniciativa liderada pelo governo americano arrecadou mais de US$ 300 mil em doações.

O valor deverá ser destinado à construção de usinas para produção de oxigênio, insumo em falta nos hospitais de Manaus há duas semanas. Até quinta, cinco usinas haviam sido doadas. O governo americano também anunciou que doará insumos hospitalares e equipamentos de proteção voltadas aos profissionais de saúde.

O governo da Venezuela também já doou mais de 100 mil metros cúbicos de oxigênio ao Amazonas. A China também anunciou na semana passada a doação de cilindros de oxigênio, máscaras e cestas de alimentos.

Já o governo do estado de São Paulo pediu por ofício enviado na quarta (27) ao Ministério da Saúde autorização para usar todo o seu estoque de doses da CoronaVac para aplicar apenas a primeira dose da vacina, sem que haja uma reserva equivalente para a aplicação da segunda dose.

Assim, a segunda dose seria aplicada com vacinas que ainda não estão em mãos, até 15 dias depois do intervalo usual, de 28 dias, segundo o governo estadual. Ou seja, a segunda aplicação ocorreria em até 43 dias.

O objetivo é garantir a imunização de um número maior de pessoas, em um tempo menor, com os estoques disponíveis. Na quinta-feira, o Ministério da Saúde afirmou que não há evidência científica de que a ampliação do intervalo ofereceria a proteção necessária para a população, e pediu que estados sigam a orientação. Mas não deixou claro se irá atender ao pedido feito pelo governo paulista.

Disputa na Câmara e Senado

Em um esforço para eleger candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para as presidências das Casas do Congresso, o Planalto liberou R$ 3 bilhões para 250 deputados e 35 senadores realizarem obras em seus redutos eleitorais.

Segundo reportagem de capa publicada no jornal O Estado de S. Paulo, que afirma ter tido acesso a uma planilha com os nomes, a verba saiu do Ministério do Desenvolvimento Regional, e as conversas são feitas no gabinete do ministro general Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que articula apoio às candidaturas de Arthur Lira (PP-AL) para a Câmara e de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) para o Senado.

O governo também vem oferecendo cargos a quem apoiar os nomes do governo, segundo parlamentares ouvidos pelo jornal.

Dos 221 deputados que declararam abertamente apoio a Lira, 131 estão na Planilha. Dos 33 senadores que declararam voto em Pacheco, 22 estão na lista. O general Ramos nega que as planilhas sejam de sua pasta. Em sua live semanal nas redes sociais na quinta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que prorrogar o auxílio emergencial, como defende uma parte do governo, seria um “desastre” que poderia “quebrar o Brasil”.

“Alguns batem na questão do auxílio emergencial. O nome é emergencial. A nossa capacidade de endividamento chegou ao limite. Ficamos cinco meses com R$ 600 e mais quatro com R$ 300. Lamento, o pessoal quer que continue. Vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um desastre atrás disso e todo mundo vai pagar caríssimo”, afirmou.

Na transmissão, ele também falou sobre a pandemia de covid-19, e afirmou que a população deve “voltar a viver”, apesar das 1.463 mortes registradas no mesmo dia, o terceiro maior número desde o início da pandemia.

“Nós temos que voltar a viver, pessoal. Sorrir, fazer piada, brincar, voltar aos estádios de futebol o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor, 20%, 30% da capacidade do estádio (…) As vacinas estão vindo aí.” Ele afirmou que o governo comprará imunizantes, independente de sua origem, contanto que sejam aprovados pela Anvisa.

Radar corporativo

A Biosev informou que tem avançado nas negociações para se tornar subsidiária do grupo Raízen. “Conforme já antecipado no Comunicado ao Mercado de 21 de janeiro de 2021, considerando o estágio das negociações em curso e o interesse mútuo das partes em continuar buscando a consumação da Potencial Transação, as partes submeteram, nesta data, a Potencial Transação para aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, de acordo com a

legislação antitruste aplicável, antes que os termos finais da Potencial Transação sejam finalmente acordados pelas partes e refletidos nos contratos definitivos e vinculativos, caso isto venha a ocorrer”, avaliam.

Não obstante a submissão ao CADE, não haverá qualquer acordo definitivo ou vinculativo celebrado entre as partes com relação à Potencial Transação, nem as aprovações societárias necessárias para a realização de tal transação. A Biosev reitera que não há qualquer garantia de que as partes chegarão a um acordo sobre os termos finais da Potencial Transação ou mesmo que a Potencial Transação, ou qualquer outra transação societária entre a Biosev e a Raízen, será implementada.

O conhecimento liberta. Saiba mais