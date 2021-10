IGP-M, a inflação do aluguel, sobe em outubro e acumula alta de 21,73% em 12 meses

Apoie o 247

247 - O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel no País, foi de 0,64% em outubro, mesmo índice registrado em setembro, de acordo com dados da Fundação Getulio Vargas (FGV). Com isso, o indicador acumula uma alta de 16,74% no ano e de 21,73% em 12 meses, representando em uma queda em relação em relação a setembro, quando a taxa acumulada em 12 meses foi de 24,86%.

“A queda menos intensa registrada no preço do minério de ferro (-21,74% para -8,47%) e o aumento do preço do Diesel (zero para 6,61%), que neste caso, ainda não levou em conta o reajuste anunciado no dia 25/10, contribuíram para a aceleração da taxa do IGP-M”, disse André Braz, Coordenador dos Índices de Preços, de acordo com o G1. Desde 2020, o IGP-M tem registrado alta acima da inflação oficial do país, medida pelo IPCA.

