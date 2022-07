Inadimplência bate novo recorde no Brasil

Apoie o 247

247 - Dados divulgados pelo Serasa Experian na segunda-feira passada (11) confirmam que o número de pessoas com contas atrasadas bateu novo recorde no país. Segundo o estudo, o mês de maio registrou 66,6 milhões de brasileiros inadimplentes. É o maior índice desde 2016, quando a série histórica teve início.

“Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 4 milhões de pessoas que hoje estão com o nome sujo. De janeiro a maio deste ano, o número de negativados também aumentou e chegou a 1,8 milhão de pessoas. De acordo com o levantamento, ao todo, as dívidas somam R$ 278,3 bilhões, uma média de R$ 4.179,50 por brasileiro”, enfatiza reportagem do site Metrópoles.

A maioria das dívidas (28,2%) é com o segmento de bancos e cartões – num Brasil que é o paraíso dos banqueiros. Contas de água, luz e gás representam 22,7% do total das dívidas. Já setores de varejo e o de financeiras ocupam o terceiro lugar, responsáveis por 12,5% cada um. A categoria de serviços soma 10,8% das dívidas. Telefonia e seguradoras acumulam 7,1% e 2,2%, respectivamente, aponta o jornalista Altamiro Borges no site da CTB.

