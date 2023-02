Inadimplência volta a crescer e chega a 65 milhões de pessoas em janeiro

Apoie o 247

247 - O número de inadimplentes voltou a crescer em janeiro, chegando a 65,19 milhões de pessoas, o que representa uma alta de 0,56% em relação a dezembro de 2022.

De acordo com levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), quatro em cada dez brasileiros adultos (40,15%) estavam negativados em janeiro deste ano.

O número de consumidores com contas atrasadas cresceu 7,74% em relação ao mesmo período de 2022. O crescimento do indicador anual se concentrou no aumento de inclusões de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a 1 ano (16,30%).

