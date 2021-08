Incompetente, Bolsonaro diz que Brasil pode superar inflação e desemprego com orações

247 – Sem propostas para a economia e preocupado apenas em provocar conflitos desnecessários, Jair Bolsonaro fez uma proposta inusitada ontem contra o desemprego recorde de seu governo e inflação descontrolada: reza brava. "Com muitos problemas que temos enfrentado e que não estavam previstos: a pandemia e seus reflexos, uma crise de falta d'água como não visto na história do Brasil. O povo tem sofrido com isso: tem inflação, tem desemprego. Tem dias, realmente, angustiantes. O que posso dizer aos senhores? Com fé, com vontade, com crença, nós podemos superar esses obstáculos", disse ele, durante um culto evangélico em Belém. A fala foi tão despropositada que foi motivo de piada pelo ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia:

Bolsonaro tranquilizando os investidores. É um estadista. https://t.co/zi8pbzEXmS — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) August 18, 2021

