"Independência do Banco Central é uma farsa e Campos Neto é um infiltrado", diz Guilherme Boulos

247 – O deputado Guilherme Boulos (Psol-SP), parlamentar mais votado de São Paulo, anunciou um projeto de lei para revogar a independência do Banco Central e disse que quem manda no Brasil não é a Faria Lima. Ele também afirmou que a "independência do Banco Central é uma farsa" e acrescentou que "Roberto Campos Neto é um infiltrado que sabota o crescimento econômico". Confira:

Quem manda no Brasil não é a Faria Lima, é o povo! @GuilhermeBoulos deu o recado e a bancada do @PSOLnaCamara protocolou um projeto para revogar a autonomia do Banco Central. pic.twitter.com/N9FwLZX835 February 9, 2023



