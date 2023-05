Indicação de Galípolo para diretoria do BC "agrada" ao Senado, diz Pacheco

Apoie o 247

Google News

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), elogiou a indicação do secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, para integrar a diretoria do Banco Central (BC) “agrada certamente” a Casa Legislativa.

"O vejo como alguém com predicados próprios para ocupar essa posição. Vejo [a indicação] com bastante otimismo, é um nome que agrada certamente o Senado Federal", disse Pacheco nesta segunda-feira (8), de acordo com a Folha de S. Paulo.

>>> Haddad confirma indicação de Galípolo para diretoria do Banco Central

"Eu considero o Gabriel Galípolo um excelente quadro da República. Hoje cumpre uma função importante na Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, [tem] um excelente diálogo com o Congresso Nacional", ressaltou o parlamentar.

O economista Gabriel Galípolo foi indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central nesta segunda-feira pelo Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Haddad também indicou o servidor Ailton Aquino dos Santos para assumir a diretoria de fiscalização da autoridade monetária.

Os indicados devem ter seus nomes aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e pelo plenário da Casa.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.