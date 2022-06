Indicado de Bolsonaro à Petrobrás, Caio Andrade nega recomendação do governo para mudar política de preços

Apoie o 247

ICL

247 - O comunicador Caio Paes de Andrade, indicado de Jair Bolsonaro para a presidência da Petrobrás, negou que tenha recebido qualquer “orientação específica ou geral” do governo federal para mudar a política de reajustes que dolarizou o preço dos combustíveis com impacto direto a inflação. A afirmação consta em ata da reunião do Comitê de Elegibilidade (Celeg) divulgada pela Petrobrás.

Apesar da declaração do executivo à Petrobrás, Jair Bolsonaro afirmou na última quarta-feira (22) que, se confirmado na presidência da Petrobrás, Caio Paes de Andrade iria mudar os diretores da Petrobras para dar uma “nova dinâmica” à empresa e alterar a política de paridade de preços de importação “se for o caso”.

Conforme a CNN, a resposta de Caio Paes de Andrade foi narrada na reunião do Comitê de Elegibilidade dessa sexta-feira (24), quando houve o aval para a eleição dele ao comando da empresa. Foram três votos favoráveis e um contrário, vindo do presidente do Celeg, Francisco Petros, representante de acionistas minoritários. “Em relação à capacidade de gestão do candidato, com o devido respeito, não encontrei nos documentos disponibilizados o respaldo que me permita formar uma convicção favorável ao candidato”, disse Petros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE