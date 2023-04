Indicado pela União, Pietro Mendes é eleito presidente do conselho da Petrobrás

Mendes, que é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), foi um dos oito nomes indicados pela União ao Conselho edit

247 com Reuters - A assembleia de acionistas da Petrobras elegeu nesta quinta-feira Pietro Mendes como novo presidente do Conselho de Administração da empresa, além de eleger outros sete membros do colegiado, disse o presidente da mesa da assembleia, o ex-presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) Francisco Costa e Silva, durante a reunião.

Mendes, que é secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia (MME), foi um dos oito nomes indicados pelo governo Lula ao Conselho.

Além dele, outros cinco nomes apontados pela União foram eleitos, segundo a agência epbr: Efrain da Cruz, secretário-executivo do MME; Vitor Saback, secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral do MME; Bruno Moretti, secretário especial de análise governamental da Presidência da República; Sérgio Rezende, ex-ministro de Ciência e Tecnologia, e, por fim, Jean Paul Prates, presidente da Petrobrás.

Os minoritários, por sua vez, reelegeram os representantes José João Abdalla Filho e Marcelo Gasparino.

Os dois indicados pela União que não foram eleitos são Eugênio Cordeiro, executivo do setor financeiro, e Suzana Kahn, vice-diretora da Coppe/UFRJ.

