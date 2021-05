Indicador de incerteza da economia recua 9,5 pontos

O valor está 4,8 pontos acima do nível registrado em fevereiro de 2020, antes do agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil edit

247 - O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) recuou 9,5 pontos na passagem de abril para maio, chegando a 19,9 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). O valor está 4,8 pontos acima do nível registrado em fevereiro de 2020, antes do agravamento da pandemia da Covid-19 no país.

"A continuidade das campanhas de imunização associada à ligeira melhora dos números da pandemia no Brasil em maio e à reabertura gradual de diversas economias mundiais parecem ter contribuído para a segunda queda consecutiva do nível de incerteza. Apesar disso, o indicador permanece acima do nível médio de 115 pontos vigentes entre 2015 e 2019 e ainda não recupera as altas observadas em março e abril de 2020. Olhando à frente, a possibilidade de uma terceira onda de Covid-19 no país e a possibilidade de novas medidas de restrição à mobilidade podem ameaçar esta tendência de queda nos próximos meses", avaliou Anna Carolina Gouveia, economista do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. (Com informações da CNN Brasil).

