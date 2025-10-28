Índices acionários dos EUA registram recordes antes de balanços de megacaps e com alta da Nvidia

(Reuters) - Os três principais índices de ações dos Estados Unidos subiram e registraram recordes de fechamento novamente nesta terça-feira, com os papéis da Nvidia em alta após notícia de que a empresa construirá supercomputadores de inteligência artificial para o Departamento de Energia dos EUA, e com investidores otimistas em relação aos balanços corporativos antes de resultados de megacaps importantes nesta semana.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 teve alta de 0,24%, para 6.890,95 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,80%, para 23.827,49 pontos. O Dow Jones subiu 0,34%, para 47.706,65 pontos.