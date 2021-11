Indústria de alimentos quer mudar regra da data de validade no Brasil

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos propõe adotar o conceito "best before", que recomenda o consumo do produto até determinada data, mas não significando a necessidade de descarte do alimento edit

247 - A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) propõe fazer alterações no entendimento sobre a data de validade de não perecíveis - como macarrão, leite e conservas - no Brasil.

A ideia é adotar o "best before", que sinaliza a data até a qual o produto mantém o sabor e o valor nutricional, desde que armazenado corretamente.

A Abia sugere manter a data de validade na embalagem dos produtos, mas com a explicação de que o alimento deve ser consumido preferencialmente até aquela data, não estando necessariamente estragado.

De acordo com o presidente executivo da Abia, João Dornellas, joga-se muita comida no lixo no Brasil em função da regra atual sobre data de validade. "No Brasil, se passou da data limite, o alimento não pode mais ser comercializado nem consumido, o que pode fazer com que muita comida, ainda em condições adequadas e seguras para o consumo, vá para o lixo".

A proposta da Abia foi apresentada no Fórum Nacional da Cadeia de Abastecimento, promovido pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados).

