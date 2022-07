Indústria encolhe tamanho das embalagens para segurar consumidor na inflação

Os itens com maior redução foram os sucos prontos edit

Apoie o 247

ICL

247 - Em meio à pressão inflacionária que assola o país, a indústria encolhe o tamanho de seus produtos para oferecer versões menores e com preços mais baixos ao consumidor.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, os itens com maior redução foram os sucos prontos, segundo a Radar Scanntech, plataforma de dados do varejo.

Segundo a pesquisa, a diminuição foi de 10% no volume médio. O preço, por sua vez, caiu 1%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já os produtos para animais de estimação, que também se destacaram na tendência, apresentaram redução de 8% nas embalagens e o desembolso ficou 11% menor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No geral, a redução média ficou em 7% em junho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.