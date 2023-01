"Indústria nacional precisa urgentemente retomar seu protagonismo", diz Alckmin ao tomar posse como ministro

Apoie o 247

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), tomou posse nesta quarta-feira (4) como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Ele acumulará as duas funções.

Em seu discurso, Alckmin destacou a necessidade de reindustrializar o país e falou em "união e reconstrução". "A hora é de união e reconstrução. União porque o esforço de reindustrializar o Brasil, de aperfeiçoar ainda mais nossa agroindústria e todo o parque industrial, agregando-lhes mais valor, e de incluir os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras em nossa economia, não são tarefas episódicas, mas uma obra de todo o governo, comprometido com um futuro melhor e mais justo para o nosso povo. E de reconstrução porque depois de quatro de descaso, de má gestão pública e de desalinho com os reais problemas brasileiros, o presidente Lula, com acerto, determinou a recriação do Mdic [Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e Serviços], como uma medida fundamental para o Brasil retomar o caminho do seu desenvolvimento, como já ocorreu nos seus governos bem sucedidos".

"A reindustrialização é essencial para que possa ser retomado o desenvolvimento sustentável. E que essa retomada ocorra sob o único prisma que a legitima, o da justiça social. A indústria brasileira precisa urgentemente retomar seu protagonismo, expandindo a participação no Produto Interno Bruto (PIB). As mudanças climáticas, o pós-Covid, a guerra na Europa estão indicando a premência de uma política de reindustrialização consensuada com o setor produtivo, a academia, a sociedade e a comunidade internacional", completou, acrescentando ser necessário expandir a capacidade industrial sem deixar de lado a atenção à preservação ambiental.

A solenidade contou com a presença do presidente Lula (PT), de ministros do atual governo, de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), de parlamentares e do ex-presidente José Sarney.

