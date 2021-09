Inflação da 'porta de fábrica' dispara e atinge 33% em 12 meses

Apoie o 247

247 - A chamada inflação da "porta de fábrica", que não considera impostos e fretes, aumentou 1,86% em agosto, na comparação com julho, apontou o Índice de Preços ao Produtor (IPP), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta foi de 23,55% no acumulado do ano e de 33,08% no acumulado em 12 meses até agosto.

De acordo com informações do jornal Valor Econômico, todas as 24 atividades acompanhadas pelo IPP aumentaram de preços em agosto. Foi a segunda vez em que isso ocorreu em toda a série histórica do índice, iniciada em 2010. Em julho de 2021, 20 das 24 atividades registraram variação positiva.

O IPP da indústria é formado por dois índices: o da indústria de transformação e o da indústria extrativa. A taxa na indústria de transformação ficou em 1,91% em agosto. O IPP da indústria extrativa subiu 1,16% em agosto.

A inflação como um todo também está em alta este ano. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, aumentou de 8,35% para 8,45% neste ano. É a 25ª elevação consecutiva na projeção. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

