Inflação dos serviços atinge o maior nível em 12 anos, diz IBGE

De acordo com o instituto, as passagens aéreas foram o principal motivo para o aumento da inflação no setor de serviços edit

247 - A inflação dos serviços no Brasil aumentou 0,80% de junho para julho, a maior alta em 12 anos no País para o setor, de acordo com números divulgados nesta terça-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A informação foi publicada nesta terça pelo portal G1.

O gerente da Coordenação Índices de Preços do IBGE, Pedro Kislanov, afirmou que as passagens aéreas foram o principal motivo para o aumento da inflação no setor de serviços. A inflação de viagens de transporte aéreo diminuiu de 11,32% em junho para 8,02% em julho, mas, em 12 meses, aumentou 77,68%, a mais alta entre os serviços pesquisados pelo IBGE.

"A demanda tem pressionado muito a alta de preços dos serviços, principalmente daqueles relacionados ao turismo. Isso, claramente, está relacionado à retomada do consumo das famílias", apontou o gerente da Coordenação Índices de Preços do IBGE, Pedro Kislanov.

O País teve deflação de 0,68%, mas continuou com a inflação acima dos 10% - a meta do Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,5%.

