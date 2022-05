Inflação na zona do euro registra alta histórica de 8,1% em maio

Apoie o 247

Agência Sputnik - A inflação na zona do euro atingiu a máxima histórica de 8,1% em maio, superando o recorde anterior de 7,4%, alcançado em março e abril, revelou o serviço de estatística da União Europeia (UE), o Eurostat, nesta terça-feira (31).

A disparada dos preços na região ficou acima do previsto por economistas, que estimavam uma taxa de inflação de 7,7% para o mês.

Nos 19 países que têm o euro como moeda, a população viu os preços da energia saltarem 39,2% e os de alimentos, álcool e tabaco subirem 7,5% — um recorde anual, de acordo com as últimas estimativas do Eurostat.

O serviço de estatística da UE acrescentou que, mesmo sem considerar os preços mais altos, de energia e alimentos, a inflação na zona do euro aumentou de 3,5% para 3,8% em um mês.

Segundo Bruxelas, os custos crescentes com energia e alimentos foram, em parte, impulsionados nos últimos meses pela operação militar especial da Rússia na Ucrânia, à medida que as exportações foram bloqueadas e os países ocidentais tentam reduzir sua dependência do gás russo.

A Ucrânia e a Rússia continuam sendo os principais fornecedores globais de trigo e outras commodities agrícolas.

Enquanto isso, os preços do petróleo dispararam depois que os líderes da UE fecharam um acordo para proibir 90% do petróleo russo até o fim do ano, como parte do sexto pacote de sanções do bloco contra Moscou em resposta à operação na Ucrânia.

Nesta terça-feira (31), os contratos de petróleo WTI para julho subiam 3%, a US$ 118,48 (cerca de R$ 559,47) por barril, enquanto a cotação do petróleo Brent aumentava 1,73%, para US$ 123,78 (R$ 584,50), segundo a Refinitiv, fornecedora global de dados e tecnologias para mercados financeiros.

