Inflação pode fechar o ano com dois dígitos por causa da alta dos combustíveis

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Especialistas alertam que a escalada dos preços dos combustíveis pode levar a taxa de inflação a fechar o ano em dois dígitos. Tudo indica que o diesel e a gasolina continuarão subindo, devido à política de atrelamento dos preços internos à alta global dos preços do petróleo.

Entre janeiro e setembro, segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acumula alta de 6,9%. A previsão do mercado para o fim de 2021, conforme mostrou nesta segunda o Boletim Focus, do Banco Central, subiu de 8,69% na semana passada para 8,96% hoje. Como os combustíveis têm sido um dos vilões da inflação, o índice oficial pode chegar em dezembro acima dos 10% se gasolina e diesel continuarem subindo, dizem analistas.

Nesta segunda-feira, a Petrobras anunciou um novo reajuste. A gasolina vai subir 7% nas refinarias, e o diesel, 9% a partir desta terça-feira (26). No ano, a gasolina acumula alta de 73% , e o diesel, de 65,3%.

PUBLICIDADE

"A gasolina vai pressionar a inflação para além dos 10%. É difícil prever o preço do petróleo e do dólar. Mas, dada a defasagem entre os preços praticados aqui e no mercado internacional, espera-se novas altas", avalia o economista e professor dos MBAs da FGV Mauro Rochlin, segundo reportagem do Globo.



Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE