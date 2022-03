Inflação provocada pela Petrobrás levará taxa de juros a 12,75% ao ano e concentrará renda no Brasil

Apoie o 247

247 – A política de preços da Petrobrás, causa número um da inflação brasileira, provoca um efeito perverso e concentrador de renda. Ao mesmo tempo que reduz a renda dos mais pobres, contribui para a alta das taxas de juros – o que favorece os rentistas brasileiros, que multiplicam capital sem trabalho.

"O Banco Central (BC) completou um ano do ciclo de elevação da taxa básica de juros nesta quarta-feira subindo a Selic de 10,75% para 11,75%. Essa é a nona alta seguida nos juros desde março de 2021, quando ela estava no menor patamar da história, em 2%. Com essa nova alta, os juros chegam ao maior nível desde abril de 2017, quando a Selic passou de 12,25% para 11,25% ao ano. As elevações não devem parar por aí, já que a sinalização do Banco Central é de que os juros continuarão subindo neste ano por conta da inflação ainda alta. A indicação do BC é de que na próxima reunião a Selic sofrerá uma nova alta de 1 p.p, com a Selic chegando a 12,75% ao ano", apontam os jornalistas Gabriel Shinohara e Letycia Cardoso, em reportagem publicada no Globo:

Assista à entrevista do professor Gilberto Bercovici, da USP, e entenda como a política de preços da Petrobrás vem empobrecendo o Brasil e os brasileiros: