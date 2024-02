Inscrições para concurso da Caixa começam nesta quinta-feira, com salários iniciais de até R$ 14,9 mil

Apoie o 247

247 - A Caixa Econômica Federal inicia, nesta quinta (29) às 10h, as inscrições para o concurso público com 4.050 vagas para ensino médio e superior em todo Brasil. A seleção terá 4.000 vagas de nível médio para a área bancária e de tecnologia. Já para nível superior, serão 50 chances nas áreas de saúde e engenharia.

Os salários iniciais vão de R$ 3.762 a R$ 14.915. As inscrições devem ser feitas no site da Fundação Cesgranrio, disponível neste link , e encerram no dia 25 de março.

