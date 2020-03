Internautas resgatam fala de Guedes: "Se fizer muita besteira, dólar pode chegar a R$ 5"

O desgoverno Bolsonaro conseguiu um feito histórico nesta quinta-feira (12) com dólar atingindo R$ 5. Internautas não perdoaram e resgataram uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes: “Se fizer muita besteira, dólar pode chegar a R$ 5” edit

247 - O desgoverno Bolsonaro conseguiu um feito histórico nesta quinta-feira (12) com dólar atingindo R$ 5. Internautas não perdoaram e resgataram uma declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes: “Se fizer muita besteira, dólar pode chegar a R$ 5”.

Guedes segue atribuindo a alta do dólar aos efeitos do coronavírus, velando que o dólar segue em alta no Brasil mesmo antes da doença se propagar pelo mundo.