Investidor da Faria Lima diz que BC se “engessou na armadilha do juro alto”

247 - O sócio-fundador da SPX Capital, Ricardo Xavier, em entrevista ao Brazil Journal nesta sexta-feira (24), reagiu ao posicionamento do Conselho de Política Monetária (Copom) de não ceder à pressão do governo para que o BC diminuísse a taxa de juros no país, mantendo a Selic em 13,75%. Xavier disse que não defende que “a meta vá para 4%”, mas que seja encontrada uma mais realista.

“insistir na meta de inflação ‘irreal’ de 3% é um equívoco que vai custar caro. O Brasil precisa ter uma gordura para acomodar a alta de preços, dando mais flexibilidade para a política monetária. O BC está dizendo que vou carregar uma taxa real de 8% num horizonte de dois anos”, afirma o gestor.” Isso em um contexto de canais de crédito obstruídos no exterior e no Brasil", complementa.

Entretanto, Xavier pondera que não defende que “a meta vá para 4% e o BC corte os juros, não é isso”. Mas, diz ele, a atual meta 'não será alcançada' e é preciso haver uma meta mais realista, com a qual seja possível enxergar 'algum caminho para cortar juros'”. E questiona: “Vamos ficar reféns desse engessamento?”, finaliza.

