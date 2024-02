Investidores da Esh Capital tem até hoje para resgatar seu dinheiro antes de mudança no prazo

Apoie o 247

247 - Esta terça-feira (20) marca o último dia em que os investidores do problemático fundo Esh Capital têm a oportunidade de resgatar seus investimentos dentro do prazo de 18 dias. Uma mudança está prestes a ocorrer e, a partir de amanhã, entra em vigor o prazo de 720 dias, o equivalente a dois anos.

Essa alteração abrupta foi determinada pelo fundador da gestora, Vladimir Timerman. A partir desta quarta-feira (21), qualquer tentativa de resgate dos recursos aplicados terá que aguardar dois anos completos, um aumento significativo em relação ao prazo anterior de apenas 18 dias, informa o Correio da Manhã.

O fundo de investimento Esh Capital tem sido alvo de diversas polêmicas judiciais e vem apresentando um dos piores desempenhos no mercado financeiro. A rentabilidade do micro fundo, conhecido como ESH THETA 18 FIC FIM, sofreu uma queda livre nos últimos 12 meses, despencando em 62,6%. Além disso, seu patrimônio líquido médio diminuiu de R$ 101.410 milhões para R$ 67.86 milhões, enquanto sua volatilidade atingiu 57,64%.

Somente neste mês, a rentabilidade do fundo registrou uma queda de 33,86%, com uma desvalorização de 8.911% do CDI. Esses números alarmantes têm chamado a atenção dos investidores e especialistas do mercado financeiro.

O gestor da Esh Capital, Vladimir Timerman, tem sido alvo de controvérsias, acumulando desafetos e enfrentando derrotas em suas tentativas de interferir na estrutura societária de empresas nas quais ele investe. Suas ações recentes, como tentativas de influenciar assembleias gerais extraordinárias na Terra Santa e na construtora Gafisa, foram prontamente rejeitadas pela maioria dos acionistas. Além disso, Timerman tem atacado a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), levantando suspeitas contra seu colegiado. Essas atitudes têm contribuído para a crescente desconfiança em relação à gestão do fundo Esh Capital.

Apesar das mudanças drásticas no prazo de resgate e do cenário conturbado em torno do fundo, há preocupações de que muitos investidores possam não ter percebido a alteração no prazo, devido à pouca divulgação da medida, além dos comunicados enviados por e-mail.

