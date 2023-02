Investimento estrangeiro direto no país registra o melhor janeiro em 5 anos

Apoie o 247

BRASÍLIA (Reuters) - O investimento estrangeiro direto no Brasil atingiu seu nível mais alto em janeiro em cinco anos, segundo dados do Banco Central divulgados nesta sexta-feira, mantendo uma tendência de fortes resultados desde o ano passado.



O IED totalizou US$ 6,9 bilhões em janeiro, o melhor desde 2018, quando chegou a US$ 8,3 bilhões. No entanto, isso ficou um pouco abaixo dos US$ 7,1 bilhões projetados por economistas em uma pesquisa da Reuters.



No ano passado, o IED atingiu US$ 90,6 bilhões, o maior valor anual em 10 anos.



O BC atribuiu o sólido desempenho de 2022 à melhora da atividade econômica doméstica e à melhor rentabilidade das empresas, citando também a retomada de projetos adiados pela pandemia e maior demanda por investimentos em setores como energia, tecnologia e petróleo e gás.



A autoridade monetária estimou em dezembro que o IED chegaria a US$ 75 bilhões neste ano em meio à esperada desaceleração econômica, mas com a continuidade dos demais fatores que sustentaram o fluxo positivo no ano passado.



O déficit em conta corrente do Brasil foi de US$ 8,8 bilhões em janeiro, maior do que o déficit de US$ 8,2 bilhões previsto pelos economistas.



Ainda assim, o valor bateu o déficit de US$ 9,4 bilhões de janeiro de 2022, com a melhora da balança comercial mais do que compensando o aumento do déficit de pagamentos de fatores.



Dados do banco central também mostraram que os investidores fizeram um investimento líquido de US$ 4,2 bilhões nos mercados brasileiros em janeiro, incluindo entradas de US$ 1,9 bilhão em ações e entradas de US$ 2,2 bilhões em títulos.



(Reportagem de Marcela Ayres; Edição de Raissa Kasolowsky e Steven Grattan)

