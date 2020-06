Investimentos diretos no Brasil despencam 68% em maio

De acordo com dados apresentados pelo Banco Central, os investimentos diretos no Brasil caíram 68% em maio na comparação com igual mês de 2019, para US$ 2,6 bilhões edit

247 - Os investimentos diretos no Brasil caíram 68% em maio na comparação com igual mês de 2019, para US$ 2,6 bilhões. O fluxo do mês foi composto por ingressos líquidos de US$ 2,2 bilhões em participação no capital de empresas e de US$ 354 milhões em operações entre companhias. Os dados foram apresentados pelo Banco Central.

De acordo com as estatísticas, as transações correntes apresentaram superávit pelo terceiro mês consecutivo, a US$ 1,3 bilhão, o que representa uma reversão no comparativo com o déficit de US$ 1,4 bilhão em maio de 2019.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) projetou uma queda superior a 9% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020.

