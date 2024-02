IPCA-15: valor da passagem aérea tem segunda queda consecutiva

Apoie o 247

247 - Os preços de passagens aéreas diminuíram pelo segundo mês consecutivo em fevereiro, de acordo com a prévia da inflação oficial do governo, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo -15 (IPCA-15). Os valores para se deslocar de avião tinham aumentado quase 50% no ano passado.

De acordo com números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve queda de 10,65% em fevereiro após redução de 15,24% em janeiro. A perda acumulada é de 24,27% em 2024. As estatísticas foram publicadas no jornal Valor Econômico.

Entre setembro e dezembro de 2023, o aumento acumulado do preço foi de 81,93%. Foram três altas de dois dígitos seguidas - 13,29% em setembro, 23,75% em outubro e 19,03% em novembro - e uma alta de 9,02% em dezembro. No período, os preços foram puxados pela proximidade das férias e pelo aumento de preço de querosene de aviação, apontaram especialistas.

