Ipea: 46 milhões vivem em lares sem renda do trabalho no Brasil

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), quase três em cada dez domicílios no Brasil não tiveram renda no segundo trimestre de 2021 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou nesta sexta-feira (17) um estudo apontando que a proporção de domicílios sem renda do trabalho foi estimada em 28,5%, quase três em cada dez, no segundo trimestre de 2021. De acordo com o pesquisador do Ipea Sandro Sacchet, autor do estudo, o percentual significa que 46 milhões de pessoas sobreviviam em residências sem dinheiro obtido por meio de atividades profissionais. Os números foram publicados pelo jornal Folha de S.Paulo.

No quarto trimestre de 2019, antes da pandemia, a proporção era menor, de 23,54% (36,5 milhões). Na crise, o total de brasileiros nessa situação teve um aumento aproximado de 9,5 milhões de pessoas.

A proporção de famílias sem renda do trabalho chegou a alcançar, no segundo trimestre de 2020, a marca de 31,56%. O percentual perdeu fôlego em seguida, embora ainda continue em patamar alto.

PUBLICIDADE

"As contratações devem aumentar com a movimentação deste final de ano. A questão é ver em qual patamar o percentual vai se estabilizar depois ou não", indica Sacchet.

O estudo foi produzido a partir de dados da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua). A Pnad é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais

PUBLICIDADE