IRPF 2023: Como evitar erros na declaração do Imposto de Renda para não cair na malha fina

247 - O prazo para a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 será iniciado no próximo dia 15, mas a Receita Federal, com o objetivo de evitar congestionamentos, liberou nesta quinta-feira (9) o acesso ao Programa do Imposto de Renda (PGD/2023). No entanto, muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como preencher corretamente a declaração.

Alguns erros podem acabar levando o contribuinte a cair na malha fina da Receita Federal e gerar problemas no futuro. Por isso, é importante ficar atento aos erros mais comuns e evitar cometê-los.

O primeiro erro mais comum é a omissão de rendimentos. Muitas pessoas se esquecem de declarar algum tipo de rendimento, como rendimentos de aluguel, de ações, ou de trabalho freelancer. É importante lembrar que todos os rendimentos devem ser declarados, para que a declaração fique completa e correta.

Outro erro comum é não informar corretamente os dependentes. É preciso preencher todas as informações corretas sobre os dependentes, como nome, CPF, data de nascimento, e tipo de relação com o contribuinte. Erros nesses dados podem gerar problemas e até mesmo suspeitas de fraude.

Erros no preenchimento de dados bancários também podem gerar problemas. É importante conferir todos os dados bancários informados para receber a restituição ou pagar o imposto devido, já que erros nesses dados podem gerar atrasos e até mesmo impossibilitar o pagamento ou recebimento.

Não comprovar despesas médicas também é um erro comum. É preciso guardar todos os comprovantes de despesas médicas para poder deduzi-las no Imposto de Renda. Sem esses comprovantes, a Receita pode considerar a dedução ilegal e suspeita.

Outro erro é informar despesas com educação inadequadamente. É preciso atentar para as regras específicas para dedução de despesas com educação, que podem variar de acordo com o tipo de curso e a idade do dependente. Erros nessa informação podem gerar problemas com a Receita.

Erros no preenchimento do valor do imóvel também podem gerar suspeitas e problemas. Quando o contribuinte possui um imóvel, é importante preencher corretamente seu valor, já que erros nesse valor podem gerar suspeitas e problemas.

Não declarar rendimentos recebidos no exterior é outro erro comum. Qualquer rendimento recebido no exterior deve ser declarado no Imposto de Renda. Esquecer de declará-lo pode gerar problemas com a Receita.

Por fim, não informar operações com criptomoedas é um erro cada vez mais comum. O Bitcoin e outras criptomoedas devem ser declarados no Imposto de Renda, assim como qualquer outra operação financeira. Não informá-las pode levar o contribuinte à malha fina.

Para evitar esses erros, é importante ter atenção e preencher a declaração com cuidado e atenção. Caso haja dúvidas, é sempre recomendável buscar ajuda profissional para evitar problemas com a Receita Federal.

Os contribuintes terão entre os dias 15 de março e 31 de maio para enviar a declaração do Imposto de Renda 2023 e acertar suas contas com o Leão

(Artigo escrito com uso de inteligência artificial)

