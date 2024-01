Itaipu adota ônibus elétrico da BYD para transporte de funcionários

Apoie o 247

247 - A BYD, greentech chinesa, entregou o primeiro ônibus 100% elétrico, modelo D9F, à empresa Brasil Sul, do Grupo Viação Garcia, localizada em Foz do Iguaçu, Paraná. Este veículo será utilizado para o transporte dos funcionários da hidrelétrica de Itaipu.

O modelo D9F, desenvolvido para operações de fretamento e linhas rodoviárias de curta e médias distâncias, se destaca por ser totalmente silencioso, não emitir poluentes e apresentar baixo consumo energético. Essas características alinham-se aos esforços da Itaipu em promover práticas ambientalmente responsáveis.

O veículo possui suspensão pneumática dianteira e traseira, garantindo maior conforto tanto para motoristas quanto para passageiros. Além disso, destaca-se pelo baixo custo de manutenção, um diferencial importante para a operacionalização no contexto empresarial.

Bruno Paiva, diretor da divisão de Ônibus da BYD, expressou entusiasmo com a entrega, ressaltando que o modelo D9F é uma solução sustentável que oferece economia e alto desempenho nas estradas.

Durante a apresentação do veículo, técnicos da BYD detalharam as características do chassi D9F, incluindo informações sobre garantia e manutenção preventiva. Também foram realizados treinamentos sobre a condução do veículo e sobre a limpeza e conservação dos equipamentos elétricos.

Dentre as características técnicas do D9F estão um motor BYD-2912TZ-XY-A integrado a cada uma das rodas do eixo traseiro, chassi tubular adaptável a carrocerias de até 13 metros, freios a disco com ABS e sistema regenerativo, e direção ajustável para maior ergonomia. O modelo é 100% elétrico, certificado pelas normas ISO 9001/2015 e ISO 14001/2015, e vem com cinco anos de garantia para o trem de força.

