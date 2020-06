Itaú Unibanco declara guerra à XP e assusta mercado de agentes autônomos

Uma campanha publicitária levada ao ar pelo Itaú Unibanco provocou a ira de corretoras, em especial da XP. O banco bateu de frente no "coração" da XP: os agentes autônomos. Questionou a remuneração desses profissionais, feita através de comissões, o que comprometeria, a priori, a idoneidade do agente edit

247 - O Itaú Unibanco provocou a ira da XP, com uma campanha em horário nobre na TV aberta. O banco criticou os agentes autônomos e a remuneração comissionada. Para o Itaú Unibanco, esse formato de remuneração traria o incentivo de que esse agente indique ao seu cliente um produto com a melhor remuneração para ele, e não necessariamente para o cliente.

Na XP estão acoplados hoje mais de 6 mil AAIs - os agentes autônomos de investimento.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “o próprio Itaú tem uma participação de 46% na XP”

A matéria informa que “na peça publicitária do Itaú, o ator Marcos Veras diz que a moda de 2019 era ter uma corretora e um assessor de investimentos. Ele sugere que os profissionais autônomos induzem o cliente a investir em produtos sem saber dos riscos, os fazendo se sentir "reis de Wall Street", e que a crise que atravessamos agora mostra o perigo disso. O comercial, criado pela DPZ&T, produção da 02 Filmes e direção de Fernando Meirelles, reforça que os especialistas do Itaú Personnalité - o braço de renda mais alta do banco - são isentos.”

Ainda segundo o jornal, “há algumas semanas, o alto-escalão da XP já sabia sobre a propaganda que vinha sendo elaborada pelo Itaú. Mas o tom de seu principal acionista os pegou de surpresa, conforme fontes próxima à XP. Nesta quarta-feira, 24, o fundador e presidente da companhia, Guilherme Benchimol, subiu o tom em publicação em sua conta no Linkedin. "Tenho uma certeza: se tem algo que o banco não é, nem nunca foi, é ser feito para você", em clara alusão ao famoso slogan do Itaú.”

