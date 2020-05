JBS anuncia doação de R$ 700 milhões para o combate à covid-19

A JBS anunciou uma doação de R$ 700 milhões para ajudar no combate ao coronavírus, sendo R$ 400 milhões no Brasil e R$ 300 milhões nos Estados Unidos. A doação representa 28,7% do lucro líquido do grupo no ano passado edit

247 - A JBS anunciou uma doação de R$ 700 milhões para ajudar no combate ao coronavírus, sendo R$ 400 milhões no Brasil e R$ 300 milhões nos Estados Unidos. A doação representa 28,7% do lucro líquido de R$ 2,4 bilhões do grupo no ano passado. No Brasil, os recursos serão destinados para saúde pública, assistência social e apoio à ciência e tecnologia. A companhia fatura cerca de US$ 50 bilhões por ano e é a maior empresa de carnes do planeta. Os EUA ocupam a primeira posição no ranking mundial de casos da covid-19 (1,3 milhão). Em segundo lugar está a Espanha (268 mil). O Brasil ocupava a oitava colocação (169,5 mil).

Segundo a companhia, os recursos beneficiarão 162 municípios de 17 estados brasileiros com a doação de máscaras, equipamentos de proteção individual, leitos de UTI, construção de hospitais, cestas básicas, entre outros. "O mundo vive uma crise sem precedentes e a JBS, como empresa cidadã, quer continuar a fazer a diferença na vida das pessoas, por meio do apoio aos esforços de enfrentamento da emergência sanitária e da crise social provocadas pela pandemia", disse Gilberto Tomazoni, CEO da JBS, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Leia a íntegra no Valor Econômico

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.