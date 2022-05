JBS supera Nestlé e se torna a maior empresa de alimentos do mundo

Apoie o 247

247 – A JBS, empresa criada em Goiás pela família Batista, se tornou a maior companhia de alimentos do mundo. "A JBS atingiu um feito que, até poucos anos, seria impensável para uma companhia de origem brasileira. De acordo com um ranking organizado anualmente pela Bloomberg, a firma dos irmãos Batista desbancou a Nestlé como a maior companhia de alimentos do mundo, em faturamento. Em doze meses, a receita líquida da JBS chega a R$ 366 bilhões (o equivalente a US$ 69 bilhões)", aponta reportagem do Valor.

"A JBS acaba de reportar um lucro líquido de R$ 5,1 bilhões no primeiro trimestre, montante expressivo que já vai permitir a antecipação do pagamento de dividendo – R$ 2,2 bilhões, ou R$ 1 por ação. Ainda aproveitando a demanda aquecida por carnes nos EUA, a JBS mais que dobrou o lucro em relação ao mesmo trimestre do ano passado, quando entregou um resultado de R$ 2 bilhões. A expansão da companhia, que fez várias aquisições no ano passado, também ajudou a aumentar o faturamento. No trimestre, a receita líquida da JBS cresceu 20,8%, atingindo R$ 90,8 bilhões", aponta ainda a reportagem.

