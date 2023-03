Jean Paul Prates: "o medo da corrupção não pode ser desculpa para se comprar tudo de fora"

Apoie o 247

247 - O presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, afirmou nesta quinta-feira (2), no estado do Rio de Janeiro, que os projetos de desenvolvimento do país não podem ficar à mercê do risco de corrupção.

“Eu acho que o país está adquirindo cada vez mais maturidade para tratar deste tipo de assunto. O medo da corrupção não pode ser desculpa para você ter que comprar tudo de fora, porque você não pode fazer um financiamento público funcionar direito, ou contratar uma obra", afirmou o presidente da Petrobrás em entrevista coletiva.

"Tem que corrigir os problemas. Já houve vários traumas, históricos, vamos aprender com eles e chegar num nível razoável neste tipo de processo. A gente não deve abandonar objetivos grandiosos como produzir navios, montar parque eólico, fazer tecnologia, asfaltar uma estrada porque pode acontecer corrupção. Que se combata a corrupção", acrescentou Prates.

A declaração foi uma crítica à ideia de que empresários estrangeiros são a solução para tirar o País da crise econômica. Após o golpe contra Dilma Rousseff em 2016, políticos da direita e a então Operação Lava Jato tentaram passar para a população a mensagem de que o Estado é o principal motivo da crise, e defenderam aumento do número de privatizações, o que foi colocado em prática pelos governo Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

O dirigente da Petrobrás também afirmou que o Preço de Paridade de Importação (PPI) não será a única referência para a definição dos valores de produtos vendidos no mercado nacional. Ele disse que "o governo não acha o PPI adequado como referência para preços em um país autossuficiente em petróleo".

“O medo da corrupção não pode ser desculpa para se comprar tudo de fora”. Excelente resposta de Jean Paul Prates aos porta-vozes do subdesenvolvimento — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) March 2, 2023

