Jessé: reforma administrativa vai milicianizar o serviço público

247 - “A ´reforma´ administrativa tem apenas dois objetivos: destruir o que resta do Estado para o saque do mercado; e a ´milicianização´ do funcionalismo público. Um projeto criminoso construído por justiça e imprensa corruptas e pela ascensão de uma clique de canalhas ao poder”, postou o escritor e sociólogo Jessé Souza, em seu twitter .

A reforma apresentada ao Congresso retira a estabilidade dos futuros servidores, subtrai benefícios e torna mais fácil demissões.

