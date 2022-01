Juliane Furno: quanto melhores as condições sociais, mais se constroem condições para a luta política, e não o contrário

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, a economista Juliane Furno falou do processo de deterioração dos salários e queda de renda da população brasileira. “O que explica a deterioração dos salários e a perda do poder de compra é muito mais a perda do instrumento prioritário que os trabalhadores têm de reivindicar melhores negociações salariais e de direitos. Isso se chama reforma trabalhista”, afirma.

Segundo ela, a esquerda se engana quando acha que quanto piores as condições sociais, maiores são as motivações políticas para a classe trabalhadora se levantar. “Na verdade, a história do Brasil mostra o contrário”, afirma Furno.

“Quanto melhores as condições sociais, mais se constroem condições para a luta política”, conclui. Ela relembra que durante os governos Lula e Dilma, quando as condições sociais melhoraram, o movimento sindical se ergueu e teve o pico das greves em 2012.

