Juros do BC: dona da Itaipava entra em recuperação judicial

Apoie o 247

ICL

247 - A Justiça do Rio de Janeiro decidiu aceitar nesta quinta-feira (13) o pedido de recuperação judicial do Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava, Crystal, Petra, entre outras.

A juíza Elisabete Longobard, da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, determinou a suspensão de todas as ações ou execuções de dívida contra o grupo.

Com dívidas estimadas em R$ 4,2 bilhões, o Grupo Petrópolis explicou no pedido de recuperação judicial que o “aumento incessante” da taxa Selic gerou um impacto de aproximadamente R$ 395 milhões por ano no fluxo de caixa. A empresa protocolou o pedido no dia 27 de março.

A forte redução na receita também se deu por conta "da grande queda no volume das vendas", de acordo com os argumentos apresentados pela defesa, realizada pelo escritório Salomão, Kaiuca, Abrahão, Raposo e Cotta Advogados.

O Grupo Petrópolis é responsável por 24 mil empregos diretos e 100 mil indiretos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.