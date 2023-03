Justiça suspende pagamento de dívidas da Americanas com fornecedores e trabalhadores

Apoie o 247

ICL

247 — A solicitação do banco Safra para suspender a iniciativa da Americanas, que previa antecipar o pagamento de R$ 192,4 milhões a 1.300 credores, entre trabalhadores e pequenas e médias empresas, foi atendida pela desembargadora Leila Santos Lopes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo a decisão da desembargadora, “não há, até o momento, nenhum Plano de Recuperação Judicial”. Ela afirmou que cabe à Assembleia Geral de Credores decidir sobre a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor.

A desembargadora argumentou que existe um “risco de dano irreparável ou difícil reparação” caso o pagamento antecipado seja efetuado enquanto outros credores aguardam para receber suas quantias. Portanto, a decisão impede que o pagamento seja feito imediatamente, mas permite que sejam realizados os “atos preparatórios de conferência de titularidades e valores, que ainda não foram feitos pelos Administradores Judiciais”.

Embora o banco Bradesco também tenha tentado suspender o pagamento antecipado, seu pedido foi negado pelo judiciário. Tanto o Safra quanto o Bradesco alegam que o pagamento de qualquer crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial só pode ocorrer após a aprovação do plano de recuperação judicial, que deve ser apresentado até o fim deste mês.

Há pouco mais de um mês, a Americanas enfrentou uma crise financeira quando o então presidente Sergio Rial relatou “inconsistências contábeis” no valor de R$ 20 bilhões.

Em um comunicado divulgado na última terça-feira, a varejista confirmou uma nova proposta aos credores, no valor de R$ 10 bilhões (incluindo o financiamento de R$ 2 bilhões já anunciado), por parte dos acionistas de referência: Marcel Telles, Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann. Esses três sócios da 3G Capital estão entre os homens mais ricos do Brasil.

No entanto, a Americanas destacou que ainda não chegou a um acordo com os bancos credores. Além disso, o trio de investidores está sendo alvo de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que conta com o apoio de 216 deputados, de acordo com o líder do PP na Câmara, o deputado André Fufuca.

(Artigo escrito com apoio de inteligência artificial)

*Com informações do jornal O Globo

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.