Lara Resende diz que estilo conciliador de Haddad expõe o presidente Lula

247 – O economista André Lara Resende, um dos pais do Plano Real, que hoje integra o núcleo de estudos estratégicos do BNDES, fez uma crítica sutil ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também à ministra do Planejamento, Simone Tebet. Segundo ele, o estilo conciliador de ambos expôs o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Ele montou um ministério conciliador que não estava enfrentando a arrogância do Banco Central e foi obrigado a entrar em campo", diz Lara Resende, ao Valor.

Na entrevista, Lara Resende citou diretamente Haddad e Tebet. "Haddad não precisa concordar comigo. O ministro é ele. Tem opiniões divergentes dentro do governo", afirmou. "Simone disse que o déficit é insustentável e que o país deve evitar gasto desnecessário. Se alguém propôs gasto desnecessário não deveria ser ministro", pontuou.

Lara Resende também disse não ser contra a atual meta de inflação, mas sim contra a taxa de juro. "Não se pode ser condescendente com inflação. O que está errado é a taxa de juro", disse o economista, que disse estar em cruzada "contra a burrice e o dogmatismo suicida". Ele lembrou que a taxa brasileira, de 13,75% ao ano, ou de 8% acima da inflação, é o dobro da segunda maior do mundo, no México e no Chile.

