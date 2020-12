Larry Elisson, dono da Oracle e um dos homens mais ricos do mundo, diz que vai se mudar para o Havaí e trabalhar por zoom

Bloomberg – O cofundador da Oracle Corp., Larry Ellison, disse que mudou sua residência principal para o Havaí, tornando-se o mais recente executivo do Vale do Silício a deixar o estado onde construíram suas fortunas.

Ellison, a 11ª pessoa mais rica do mundo, notificou sua equipe na segunda-feira sobre a mudança e disse que vai trabalhar por zoom, aplicativo de videoconferência. Ellison, 76, que tem um patrimônio líquido de cerca de US$ 75 bilhões, de acordo com dados compilados pela Bloomberg, possui 98% de Lanai, a sexta maior ilha do Havaí que é composta principalmente pelos hotéis e resorts de luxo de Ellison. Ellison é o principal empregador dos 3.000 residentes de Lanai. Além de seus três hotéis, ele também possui uma parte significativa do estoque de moradias, bem como o principal armazém e o jornal mensal de lá.

