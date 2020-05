Latam Airlines faz pedido de recuperação judicial

Latam Airlines entrou com pedido de recuperação judicial nos EUA como consequência dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Operações no Brasil, Argentina e Paraguai não estão incluídas no pedido edit

Reuters - A Latam Airlines anunciou nesta terça-feira que entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, tornando-se o maior grupo de aviação a buscar uma reorganização de emergência como consequência dos impactos da pandemia de coronavírus.

A companhia e afiliadas no Chile, Peru, Colômbia, Equador e Estados Unidos solicitaram “proteção voluntária pelo processo de reorganização financeira previsto no Capítulo 11 da lei dos EUA”, afirmou a empresa, fundada anos atrás pela união da brasileira TAM com a chilena LAN. As operações do grupo no Brasil, Argentina e Paraguai não estão incluídas no pedido.

“Implementamos uma série de medidas difíceis para mitigar o impacto dessa disrupção sem precedentes no setor, mas, no fim das contas, esse caminho é a melhor opção para estabelecemos as bases certas para o futuro do nosso grupo de companhias aéreas”, disse o presidente-executivo da Latam, Roberto Alvo, em comunicado à imprensa.

A companhia aérea afirmou que as famílias acionistas Cueto, da LAN, e Amaro, da TAM, junto com a Qatar Airways acertaram um acordo para um financiamento de até 900 milhões de dólares para o grupo latino-americano e que está aberta a outros acionistas interessados em participar em financiamento adicional, “na extensão permitida por lei”. A empresa informou que conta atualmente com cerca de 1,3 bilhão de dólares em recursos disponíveis.

O pedido de Chapter 11 da Latam ocorrem em meio a negociações que já duram mais de um mês entre a empresa e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em torno de um financiamento de até 2 bilhões de reais, o que poderia apoiar a subsidiária brasileira, a maior do grupo, durante os efeitos econômicos a epidemia.

“A Latam e suas afiliadas também estão em discussões com seus respectivos governos no Chile, Brasil, Colômbia e Peru para apoio na obtenção de financiamento adicional”, afirmou a empresa no comunicado.

A companhia afirmou que a equipe de gestão seguirá a mesma durante o processo de recuperação e que continuará operando sem nenhum impacto nas operações de passageiros ou de cargas, reservas, vouchers ou pontos de programa de milhagens.

A Latam tem 7,6 bilhões de dólares em dívidas,incluindo 460 milhões em empréstimos vinculados à subsidiária no Brasil. Na sexta-feira, a empresa teve nota de crédito reduzida pelas agências de classificação S&P e Fitch depois que informou que não pagou juros e principal de três tranches de uma dívida de 1 bilhão de dólares relacionada ao financiamento de compras de novas aeronaves.

Com reportagem adicional de Rama Venkat, Jamie Freed e Marcelo Rochabrun

