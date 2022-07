Legado de Bolsonaro será R$ 330 bilhões em riscos fiscais, diz Mercadante

Coordenador do plano de governo da chapa Lula-Alckmin ainda reagiu à PEC Eleitoral aprovada no Congresso: "agressão à lei eleitoral" edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Aloizio Mercadante, coordenador do plano de governo da chapa Lula-Alckmin (PT/PSB), disse nesta quarta feira (13) durante uma palestra em Brasília que as manobras de Jair Bolsonaro (PL) devem deixar um rombo fiscal de R$ 310 bilhões ao Brasil em 2023. Os riscos fiscais podem chegar, inclusive, a R$ 330,8 bilhões se somado o passivo formado com a limitação do pagamento de precatórios em 2022, informa a revista Carta Capital.

Mercadante disse que a aprovação da PEC Eleitoral é "uma agressão à lei eleitoral". Ele também criticou a distribuição, sem critérios, do Auxílio Brasil. O economista garantiu que, caso Lula vença as eleições em outubro, todos os projetos sociais serão reavaliados.

"Há uma distorção completa na forma como está sendo distribuído o Auxílio Brasil. São 3,7 milhões de pessoas adultas, e predominantemente homens, que recebem R$ 600,00. No entanto, você tem mães com seis filhos que recebem R$ 600,00. Então, nem do ponto de vista de combate à pobreza… essa proposta não pode continuar como está", destacou Mercadante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele relembrou que nos governos do PT, além do critério da pobreza, outras variáveis eram levadas em conta para assegurar o direito dos mais pobres. O ex-ministro também aponto o caráter ilegal da PEC: "é uma agressão à lei eleitoral porque é vedado distribuir dinheiro para eleitor às vésperas da eleição".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ex-ministro disse que neste momento, quando benefícios sociais são distribuídos para o eleitor às vésperas da eleição, é fundamental que a Justiça se manifeste.“Temos que rever essa política. Fazer algo que tenha critério, procedimento, fazer avaliações e ter um mínimo de justiça”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE