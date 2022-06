Leia a íntegra do manifesto de economistas em apoio à eleição de Lula

Apoie o 247

Paulo Emílio, 247 - O manifesto assinado por mais de 1,1 mil economistas de todo o Brasil em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao qual o Brasil 247 teve acesso, destaca o posicionamento dos especialistas contra o aumento da desigualdade e o desmonte do estado e pelo governo Jair Bolsonaro (PL).

O documento, que será lançado nesta terça-feira (14), intitulado "Movimento dos Economistas pela Democracia e Contra a Barbárie” ressalta a necessidade de adoção de “medidas para recuperar o crescimento sustentável com redução das desigualdades” e de forma a barrar as tentativas de enfraquecimento das instituições têm por intuito a implantação de um sistema político autoritário, uma ditadura neofascista sustentada por polícias e milícias armadas”, por parte do atual governo.

“Nós economistas, que subscrevemos este manifesto, temos clareza de que o retorno do Brasil a uma trajetória de progresso civilizatório passa, necessariamente, pela eleição da chapa Lula-Alckmin no primeiro turno das eleições gerais. Também é fundamental votarmos para governadores, senadores e deputados federais e estaduais que se oponham firmemente ao governo de Jair Bolsonaro e estejam alinhados com a defesa permanente da democracia, do Estado de Direito e da Constituição Federal de 1988”, destaca um trecho do documento.

Leia a íntegra do manifesto.

