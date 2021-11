Leilão do 5G termina com valor recorde de R$ 46,79 bilhões

Apoie o 247

247 - O leilão do 5G da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) terminou nesta sexta-feira (5) com uma arrecadação recorde de R$ 46,79 bilhões. O valor, que inclui os investimentos que serão feitos pelas empresas vencedoras do certame, é o segundo maior já registrado em um leilão público no Brasil, ficando atrás apenas do leilão do pré-sal. "Superou todas as nossas expectativas", disse o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Além das operadoras tradicionais, o leilão confirmou a presença de seis novas empresas no setor nacional: Cloud2You, Winity, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Neko Serviços e Fly Link. A etapa final realizada nesta sexta-feira, porém, foi marcada por uma dezena de lotes “desertos”, expressão utilizada para quando um lote não recebe proposta de nenhuma empresa.

A Claro, do grupo América Móvil, arrematou dois lotes nacionais com outorga total de R$ 105,6 milhões. A Telefônica Brasil obteve três lotes nacionais por R$ 158, 4 milhões e a TIM venceu um lote nacional, com desembolso de R$ 27 milhões de reais, além de ter adquirido lotes menores nas regiões Sul, Sudeste e no Estado de São Paulo.A operadora Algar Telecom conseguiu cinco lotes regionais e a Fly Link e a Neko Serviços venceram um lote cada.

