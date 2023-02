Lindbergh Farias quer convocar Campos Neto à Câmara para explicar juros altos e política monetária do BC

"O presidente do BC precisa prestar esclarecimentos sobre a política monetária adotada, o diagnóstico considerado e os objetivos a serem perseguidos, justificou Lindbergh Farias edit

247 - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) protocolou, nesta terça-feira (7), um requerimento visando convocar o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para que ele preste esclarecimentos sobre a condução da política monetária e o erro contábil no fluxo cambial apresentado pela instituição no ano passado.

“Campos Neto precisa vir à Câmara explicar a decisão de manutenção da taxa Selic em 13,75%, a mais alta taxa de juros real do mundo, em um cenário de grande desaceleração da economia brasileira”, afirma o deputado.

“A política monetária tem impacto direto na economia, nas decisões de investimento, no crescimento do PIB e na geração de empregos. Por isso, é necessário que o Presidente do Banco Central preste esclarecimentos sobre a política monetária adotada, o diagnóstico considerado e os objetivos a serem perseguidos”, justifica o parlamentar.

O requerimento de convocação foi protocolado em meio à polêmica da manutenção da taxa básica de juros de 13,75% ao ano, o que equivale a um rendimento real de 8% ao ano, numa economia estagnada e sem inflação de demanda. A decisão do BC foi alvo de duras críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

